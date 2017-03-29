عقد محافظ الأقصر محمد بدر، اجتماعا موسعا، مع مسئولي فرع محو الأمية وتعليم الكبار، والثقافة والتعليم، وأعداد من المديريات الخدمية ، وذلك للتجهيز لإطلاق حملة تهدف للقضاء على الأمية بالمحافظة، بالتزامن مع اختيارها عاصمة للثقافة العربية لسنة 2017.

وطالب محافظ الأقصر، المسئولين خلال الاجتماع، بوضع برامج علمية محددة وقتيا وجغرافيا قابلة للتطبيق لتحقيق أهداف الحملة، وعمل حصر موسع داخل كل مركز ومدينة بأعداد الفئات المستهدفة في الحملة، متضمن بياناتهم كاملة وكيفية الوصول إليهم لتحقيق أعلى نسبة نجاح للحملة.

وأكد محافظ الأقصر، أن الحملة لن تقتصر على محو أمية الكتابة والقراءة ولكن ستمتد لرفع الوعي الثقافي والانفتاح الفكري والحضاري ومعرفة متطلبات العصر وحاجاته، واستغلال حالة الزخم باختيار المحافظة عاصمة للثقافة العربية لسنة 2017.

ووجه محافظ الأقصر، مسئولي الزراعة والتربية والتعليم والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والقوى السنةلة باستغلال قوائم البيانات المتاحة لديهم والتنسيق مع فرع محو الأمية لتدشين الحملة، مشيرا إلى أنه يجب تغيير الآلية المعمول بها في اختيار الشباب المتطوعين للحملة في كل القرى لتحقيق أعلى نسبة نجاح للحملة.

المصدر : مصر ناين