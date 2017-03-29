أكدالباشمهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن دور الاتحاد هو امتصاص غضب الأندية والعمل على تطوير أداء الحكام لتقليل حجم الأخطاء قدر المستطاع.

كان أبو ريدة اجتمع اليوم معالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لحل أزمة إعلان الزمالك الانسحاب من الدورى.

واصدر أبو ريدة إن اتحاد الكرة لن يتم حله وأنه اتحاد منتخب جاء عن طريق جمعية عمومية وهى الوحيدة التى تملك حق سحب الثقة من مجلس الإدارة.

وبعد انتهاء لقاء الوزير حرص مرتضى منصور على اصطحابالباشمهندس هانى أبو ريدة فى جولة داخل نادى الزمالك لتفقد المنشآت الجديدة داخل القلعة البيضاء

وعن أزمة مباراة الزمالك ومصر المقاصة، اصدر أبو ريدة: “لو أن هناك بندًا يسمح بإعادة المباراة ما تردد مجلس إدارة الاتحاد لحظة واحدة فى اتخاذه ولكن نحترم اللوائح”.