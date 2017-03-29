أمرت نيابة قسم أول سوهاج بسكرتارية هانى عبد النور، بحبس المتهمين ” طلال.س” و” شعبان.أ” و” سعد.أ” 4 على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة القسم.

كانت المعلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج، بقيام المتهمين بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة وترويجها على عملائهم وزبائنهم، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم إعداد كمين للمتهمين والقبض عليهم، وبحوزتهم 2000 قرص من الأقراص المخدرة ” تامول “، وبمواجهتهم اعترفوا أنه بغرض الاتجار.

وبعرض المتهمين على النيابة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ومصادرة المضبوطات.