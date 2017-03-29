كشفت صحيفة “هــأارتس” الالكيان الصهيونى ية أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعث رسالة إلى رئيس الوزراء الالكيان الصهيونى ى بنيامين نتنياهو عبر أحد المقربين من نتنياهو تدعوه إلى التوصل لاتفاق سلام مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس .

واصدر ت الصحيفة، إن الرسالة كانت بواسطة المحامى اليهودى الأمريكى “ألن ديرفتش” الذى التقى ترامب فى 18 مارس الجارى فى حفل عشاء بأحد المطاعم التى يملكها “ترامب” ، واستمر اللقاء 20 دقيقة، وكان الحديث يجرى حول القضية الفلسطينية ودفع السلام بين الالكيان الصهيونى ين والفلسطينيين، وملف المستوطنات والتنسيق التأمينى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة التى أرسلها “ترامب” لنتنياهو جاءت قبل أسبوع من الزيارة المرتقبة للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لواشنطن ولقاءه فى البيت الأبيض بدونالد ترامب.

واصدر ت الصحيفة إن وزير الخارجية المصرى سامح شكرى التقى أمس بمبعوث “ترامب” لشئون الشرق الأفى منتصف جيسون جيرنبيلات على هامش القمة العربية المنعقدة حاليا بالأردن.

المصدر : مصر ناين