حضر الجهاز المعاون لمنتخب المحليين مباراة اتحاد الواجبة وإف سى مصر، التى أقيمت اليوم فى دورى القسم الثانى، لمراقبة بعض اللاعبين تمهيدا لضم المتميزين منهم لمعسكر المنتخب المقبل، والمقرر له نهاية أبريل المقبل، استعدادا لمباراتى المغرب فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين 2018، والمقرر لهما أغسطس المقبل.

وحضر مباراة اتحاد الواجبة وإف سى مصر كل من طارق السعيد المدرب السنة، وطارق السيد المدرب المساعد، وخالد مصطفى مدرب حراس المرمى.

وكان منتخب المحليين قد خاض مباراة ودية الإثنين الماضى أمام منتخب بنين، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين لعمرو مرعى ومحمود متولى، وهى المباراة الودية الأولى للمنتخب منذ تشكيله فى فبراير الماضى.

المصدر : مصر ناين