وجه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الدعوة إلى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لحضور الجمعية العمومية التى ستقام بعد غد الجمعة، لمناقشة الميزانية والحساب الختامى ومناقشة بند الانسحاب من الدورى.

وكان مرتضى منصور قد أعلن عقب جلسته مع أبو ريدة وخالد عبد العزيز وزير الرياضة، أن الجمعية العمومية للزمالك ستحسم أمر انسحاب الفريق من بطولة الدورى من عدمه، وكان الفريق الأبيض قد انسحب على خلفية أحداث مباراة المقاصة الشهيرة التى شهدت هزيمة الزمالك، بهدف نظيف، وعدم احتساب الحكم جهاد جريشة لركلة جزاء صحيحة لصالح الفريق الأبيض فى تلك المباراة.

وتفقد هانى أبو ريدة فى جولة مع مرتضى منصور، اليوم، منشآت نادى الزمالك التى أشاد بها بعد المجهودات التى قام بها مجلس إدارة قلعة ميت عقبة، لتطوير النادى ووافق “أبو ريدة” على تلبية الدعوة بحضور عمومية الزمالك.