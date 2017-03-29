ناشدت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط، الفلاحين وأصحاب مزارع تربية المواشى، بضرورة الاستجابة الفورية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية، ضمن الحملة القومية للتحصين بالحمى القلاعية، وبضرورة التواصل مع مديرية الطب البيطري والوحدات البيطرية، لمعرفة الطرق الصحية السليمة للتخلص من الحيوانات النافقة، وعدم إلقائها في المصارف والترع لخطورتها الشديدة علي صحة المواطنين.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة اللواء هشام كمال عثمان، بالتعاون مع إدارة البيئة بديوان سنة محافظة دمياط، بإشراف الدكتورة مها متولي ومشاركة مجدي خاطر نائب رئيس المدينة لشئون القري، قامت اليوم برفع فوري لأعداد حيوانين نافقين من القناة الملاحية بطريق رأس البر، بالتعاون مع الوحدة المحلية بالسنانية برئاسة نهاد العدوى.

المصدر : مصر ناين