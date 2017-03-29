أصدرت إحدى المحاكم الأمريكية حكما ضد رجل بالسجن 7 سنوات بتهمة عض كلب صديقته.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن قاضى المحكمة ألزم الرجل – لويس آريو (40 سنةا)، المقيم فى بورتريكو- بدفع غرامة مالية قدرها ثلاثة الاف دولار عن سوء مسنةلة الكلب الذى يبلغ سنةين والذى نفق فى الحال من جراء الاعتداء.

وأضافت الشبكة الامريكية أن آريو اعتبر مذنبا – أيضا – بالاعتداء على صديقته أثناء الدفاع عن كلبها ضد الاعتداء الذى وقع فى شهر فبراير الماضى فى بلدة “لاريس” الواقعة على بعد نحو 52 ميلا من سان خوان عاصمة بورتريكو .

المصدر : مصر ناين