 التخطي إلى المحتوى

حكم بالسجن أعوام ضد رجل عض كلب صديقته فى بورتريكو

منوعات
حكم بالسجن أعوام ضد رجل عض كلب صديقته فى بورتريكو

أصدرت إحدى المحاكم الأمريكية حكما ضد رجل بالسجن 7 سنوات بتهمة عض كلب صديقته.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن قاضى المحكمة ألزم الرجل – لويس آريو (40 سنةا)، المقيم فى بورتريكو- بدفع غرامة مالية قدرها ثلاثة الاف دولار عن سوء مسنةلة الكلب الذى يبلغ سنةين والذى نفق فى الحال من جراء الاعتداء.

وأضافت الشبكة الامريكية أن آريو اعتبر مذنبا – أيضا – بالاعتداء على صديقته أثناء الدفاع عن كلبها ضد الاعتداء الذى وقع فى شهر فبراير الماضى فى بلدة “لاريس” الواقعة على بعد نحو 52 ميلا من سان خوان عاصمة بورتريكو .

المصدر : مصر ناين

عن الكاتب

التعليقات