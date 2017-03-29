عقد التشيكى فرانز ستراكا، المدير الفنى للإسماعيلى، جلسة مع الثلاثى محمد عواد ومحمود متولى وإبراهيم حسن، ثلاثى الدراويش، بعد الانضمام لتدريبات فريقه اليوم الأربعاء، عقب انتهاء معسكر منتخب المحليين والفوز على بنين بثنائية نظيفة وديا.

وأثنى ستراكا على أداء ثلاثى الدراويش مع منتخب المحليين، وطالبهم بضرورة الاستمرار على نفس المستوى الى أن يلفتوا نظر الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر.

وأدى لاعبو الإسماعيلى مرانا قويا اليوم، استعدادا لمواجهة المقاصة يوم الأحد المقبل بالجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة.

وشهد المران مشاركة أحمد هانى الظهير الأيمن بشكل طبيعى بعد تعافيه من الإصابة فى الأنكل، والتى تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه فى مباراته الودية أمام النوبى.



تدريبات الجرى



جلسة ستراكا مع عواد



ستراكا مع متولى



محمد هانى يشارك فى المران الجماعى



الجدية شعار المران



تدريب الإسماعيلى

المصدر : مصر ناين