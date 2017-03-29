شهدت مدينة مطوبس، برنامجا تدريبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية للأطفال، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للأطفال، تحت إشراف المجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتور عادل عبد الحميد سلامة رئيس مركز ومدينة مطوبس، وناصر مسلم مسئول المجلس القومى للطفولة والأمومة، والفريق المصاحب له.

كما حضرت نسرين النحاس نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، و22 متدربا من جميع الجهات التنفيذية المعنية، وعلى رأسهم الشيخ سعد مطاوع مدير إدارة أوقاف قبلى، وأئمة وخطباء المساجد، وأحمد بركات مدير الادارة التعليمية بمطوبس وفريق من الأخصائيين، وعصام العلوانى مدير إدارة شباب مطوبس، ومجموعة عمل من إدارة الشباب، وسيد أحمد نافع مدير إدارة مشروعك، ورشاد أبو طبيخ الصندوق الاجتماعى للتنمية بكفر الشيخ.

اصدر ناصر مسلم مسئول المجلس القومى للطفولة والأمومة، إن البرنامج يهدف لوضع الحلول والخطط المستقبلية لمواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية للأطفال.