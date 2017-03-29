شهدت قرية أبو دراز، وقرية الخيرية، وأعداد من القرى الشوفة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية لتنظيم الأسرة، تحت إشراف إبراهيم الفار رئيس مركز ومدينة فوه.

اصدر إبراهيم الفار رئيس مركز ومدينة فوه، إن القافلة شهدت إقبال من السيدات، وتم إجراء الكشف الطبي عليهن مجاناً، بحضور أطباء اخصائيين، وتم توفير وسائل تنظيم الأسرة بالقافلة.

أضاف الفار لـ “اليوم السابع”، أن الحملة ستستمر بأعداد من القرى الأخرى بمركز فوه، لتقديم الخدمات الطبية، والإرشادات للسيدات.

المصدر : مصر ناين