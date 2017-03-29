نجح الرباعى سحر الهوارى عضو اتحاد الكرة وثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد ومحمد الماشطة المستشار القانونى ووليد العطار مدير شئون اللاعبين، فى إتمام الصلح بين المستشار حسين حلمى رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة والمستشار إبراهيم إلياس عضو اللجنة.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت مشادة كلامية بين المستشارين القانونيين لاتحاد الكرة، ل خلافات فى وجهات النظر حول بعض الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا الجبلاية.

وشهدت جلسة الصلح تقديم المستشار إبراهيم إلياس اعتذارًا للمستشار حسين حلمى مؤكدًا اعتزازه به، وهو ما تقبله الأخير ليسدل الستار على هذه الأزمة.

حضر الجلسة حضور شعبان بسطاوى منسق سنة المنتخبات ومجدى المتناوى عضو الجبلاية السابق.

المصدر : مصر ناين