اصدر أحمد أبو الغيط، الأمين السنة لكلية الدول العربية، إنه يجب مساندة جهود التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى، وقرار مجلس التأمين 2216 بما يحفظ تأمين اليمن، لافتاً إلى أنه يشدد على تحقيق الاستقرار التأمينى والسياسى فى ليبيا من خلال مصالحة وطنية ترتكز على اتفاق الصغيرات وتحفظ وحدة ليبيا، وضرورة دعم المؤسسات الشرعية الليبية، وتأييد الحوار الرباعى.

وأضاف “أبو الغيط” خلال كلمته بالقمة العربية الـ28 المقامة بالأردن، أنه يجب الالتزام بتوفير جميع الامكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية بجميع الميادين، معرباً عن قلقه إزاء تنامى الإسلاموفوبيا، ومحاولات الربط بين الدين الإسلامى الحنيف والإرهاب، ونحذر من أن تكل المحاولات تصب فى صالح الجماعات الإرهابية.

واستنكر الأمين السنة لكلية الدول العربية، أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بحق أقلية الروهينغا المسلمة فى ميانمار، معرباً عن استيائه إزاء الأوضاع المساوية التى تواجهها هذه الأقلية المسلمة خصوصاً ولاية راخين، مطالباً المجتمع الدولى التحرك بفاعلية بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية لوقف تلك الانتهاكات وتحميل النظام المسئولية.

وشوف أبو الغيط كلمته الختامية بأعمال القمة العربية قائلا: “نرفض كل التدخلات فى الشئون الداخلية للدول العربية، وندين المحاولات الرامية إلى زعزعة الامن بث النعرات الطائفية والمذهبية.

المصدر : مصر ناين