شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم في احتفال جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد والمحارب القديم وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة المصرية والواجبة بمحافظة الإسكندرية ، والذي يتم الاحتفال به كل سنة إحياءً لذكرى الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الذي استشهد في بداية حرب الاستنزاف يوم ٩ مارس ١٩٦٩.

وحضر الاحتفالية اللواء محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية العسكرية واللواء سيد غالي مدير الجمعية واللواء مصطفى النمر مدير تأمين الثغر ، وأسر الشهداء والمصابين.

بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر الأبرار الذين ضحو بكل غالي ونفيس من أجل رفعة راية الوطن عاليا ، وأكد المحافظ أن نيل الشهادة هو شرف عظيم يتمنى أن يناله أي شخص وطني ، مشيدا بالدور الذي تقدمه القوات المسلحة والواجبة المصرية في تحقيق الانتصارات على مر العصور من أجل الحفاظ على تأمين واستقرار بلدنا الغالية مصر ورفعة شأنها عاليا ، وأوضح عن شرفه بوجوده فى منتصف أسر الأبطال الذين يتحلون بالصبر في مصابهم الأليم ، وهو وسام شرف لهم طيلة حياتهم ولنا جميعا أيضا على ما قدموه من تضحيات ، واعدا إياهم بتحقيق مطالبهم تقديرا لما قدمه الشهداء والمصابين لمصر واستقرارها وتأمينها .



المحافظ يشارك فى التكريم

جانب من الحفل

المحافظ و قيادات المنطقة الشمالية العسكرية

المصدر : مصر ناين