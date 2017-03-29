رصدت حملة هيئة الرقابة الادارية، من خلال المرور على دار السابقون للخيرات للأيتام، المتواجد فى الشوارع المتفرعة من آخر شارع الملك فيصل بالجيزة، إن الدار تتبع جمعية شرعية وميزانية الدار مدمجة مع الجمعية الشرعية، وهو ما يخالف الاشتراطات، وأن ميزانيتها 3 ملايين جنيه، بينما دفاتر توفير الأطفال لا تتعدى 2000 جنيه.

وكشفت الحملة أن الدار لا تضع نسبة ال ٥٪ من الإيراد السنوى للدار فى دفاتر التوفير الخاصة بالأطفال، وفقاً للاشتراطات.

وسجلت الحملة أن رئيس مجلس الإدارة يبخل على الاطفال، كما سجلت العديد من المخالفات فى جميع الاوراق الادارية والمالية، وتبين أن مديرة الدار تتسنةل بسوء مع الاطفال من خلال شكواهم والمشرفين.

كما رصدت الحملة أن المشرفين غير مؤهلين للتسنةل مع الاطفال، ويتسنةلوا مع الدار كمكان لإيواءهم، حيث تبين أن جميعهم مغتربون.