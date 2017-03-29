قاد اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على المسطح المائى لنهر النيل بمنطقة رشيد، وكذلك إزالة الاقفاص السمكية المخالفة بدائرة مركز رشيد، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 25 قرار إزالة.

كما تفقد مدير تأمين البحيرة، مركزى واجبة رشيد وادكو، للوقوف على جاهزيتهما ومشوفة سير الإعمال الإدارية بالمركزين، ومدى تفهم الضباط والإفراد لإعمالهم المكلفين بها.

وشوف مدير تأمين البحيرة، عملية تلقى طلبات حج القرعة بمركز واجبة إدكو، ووجه بتسهيل كافة الإجراءات لكبار السن وحسن مسنةلة المواطنين، وتوفير أماكن للانتظار.

واجتمع مدير تأمين البحيرة، بالضباط والإفراد بالمركزين، ووجه بسرعة إنهاء مطالب الجماهير من المترددين على المركز لإنهاء مصالحهم.