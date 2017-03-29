وجه العاهل الأردنى عبد الله الثانى، فى ختام أعمال القمة العربية، الشكر لكافة الحضور على المشاركة الفاعلة وحرصهم الشديد على إنجاح أعمال القمة فى ظل الظروف والتحديات الصعبة التى تمر بها الأمة العربية كاملة.

وأكد الملك عبد الله، فى الكلمة الختامية من أعمال الدورة العادية الـ28 للقمة العربية، مناقشة جميع القضايا التى تواجه الدول العربية بمنتهى الشفافية، للخروج بجملة من القرارات والتوصيات المهمة التى ستحرص الأردن خلال رئاستها للقمة على العمل مع الدول لترجمتها على أرض الواقع.

وشدد العاهل الأردنى، على أهمية تعزيز ومأسسة العمل العربى المشترك على النحو الذى يمكن العالم العربى على تجاوز التحديات التى تواجهه ويخدم قضايا الأمة، فيما أعلن انتهاء الجلسة الختامية للقمة.

المصدر : مصر ناين