نشرت صفحة العدل جروب أول صورة من مسلسلها المنتظر واحة الغروب للمخرجة كاملة أبو ذكرى، وتبدو فى الصورة النجمة منة شلبى وهى ترتدى قبعة وفستاناً أنيقاً، يكشفان عن الهيئة التى ستظهر بها بطلة المسلسل.

واحة الغروب مسلسل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير بهاء طاهر الفائزة بجائزة بوكر للرواية العربية سنة 2008، ومن إنتاج العدل جروب وتأليف مريم نعوم وهالة الزغندى ومن بطولة منة شلبى، خالد النبوى، أحمد مجدى، سيد رجب، الأردنية ركين سعد، اللبنانية كارول الحاج والفنانة القديرة رجاء حسين.

تدور أحداث المسلسل خلال نهاية القرن الـ19؛ فبعد فشل الثورة العرابية، تقوم السلطات بنقل ضابط بوليس ذى الأفكار المؤيدة للثورة (خالد النبوى) إلى واحة سيوة فى إجراء ظاهره تكريم وباطنه عقاب، وتصحبه زوجته الأيرلندية المهتمة بالآثار (منة شلبى)، ليصطدم الاثنان بالوضع التأمينى وحالة حرب بين أهالى الواحة.

المصدر : مصر ناين