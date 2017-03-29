يتجه مسئولو النادى الأهلى لتسريح معظم لاعبى فريق الشباب مواليد ٩٧ بنهاية الموسم الجارى، فى ظل ندره المواهب المتواجدة فيه، والتى كان أبرزها رمضان صبحى الذى تم تصعيده للفريق الأول وسرعان ما رحل لستوك سيتى الإنجليزى.

ورغم أن هناك اتجاها قويا داخل اتحاد الكرة لاعتماد نظام القائمة المفتوحة – ما يعنى إمكانية قيد أى نادٍ لأي أعداد من اللاعبين – إلا أن تقرير مدير قطاع الناشئين محمود صالح وسمير كمونة المدير الفنى لفريق الشباب أوصى بالاستغناء عن معظم لاعبى فريق الشباب، وإفساح المجال للاعبى الفرق الأصغر سنًا مواليد ٩٨ و٩٩ والذى يوجد به مواهب كثيرة أبرزها فوزى الحناوى وأحمد ريان وأحمد حمدى وأحمد بيكهام .

المصدر : مصر ناين