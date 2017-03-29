هنأ أحمد أبو الغيط الأمين السنة لكلية الدول العربية، الأشقاء فى جمهورية الصومال على استكمال العملية الانتخابية، مؤكداً الدعم لهم فى إعادة البناء ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ومحاربة الإرهاب.

وأعلن أبو الغيط خلال البيان الختامى للقمة العربية، تجديد التزام دعوة بيان قمة الكويت للسنة 2014 الجهات المعنية بالعملية التعليمية فى الدول العربية إحداث تطوير صنف ى فى مناهج التعليم لضمان أن يتمتع الخريجون بالمعرفة وتحقيق النهضة العربية الشاملة.

وشدد أبو الغيط، على تكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى لكلية الدول العربية إعداد خطة عمل تنفيذ قرارات القمم السابقة المستهدفة تطوير التعاون الاقتصادى العربى وزيادة التبادل التجارى وربط البنى التحتية فى مجالات النقل والطاقة وتعزيز الاستثمارات العربية فى الدول العربية.

وأظهر أن المجلس يكلف بوضع مقترحات لتنمية الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد بيع استثمارية محفزة ورفع توصياته الشامل قبيل القمة القادمة، مؤكداً على ضرورة التقدم بشكل ملموس نحو إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركى.

وشدد أبو الغيط، على دعم الكلية العربية وتمكينها حاضنة لهويتها العربية الكلية وعلى تحقيق التوافق على توصيات عملية تسهم فى تطوير منهجيات عملها، مؤكداً على استمرار التشاور والتواصل من أجل اعتماد أفضل السبل وتبنى البرامج العملية التى تمكنا من استعادة المبادرة فى عالمنا العربى.

وقدم أبو الغيط الشكر للملكة الأردنية الهاشمية ولشعب المملكة المضيافة وحكومتها على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الإعداد المحكم للقمة.

المصدر : مصر ناين