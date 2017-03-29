تمكنت قوات التأمين بمركز واجبة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، من القبض على “رضا .أ” 16 سنة شارك شقيقه فى دخول مدرسة الشهيد أحمد عيد الابتدائية ببلقاس، أثناء طابور الفترة المسائية، اليوم الأربعاء، وقاما بالاعتداء على طفل فى الصف الثانى الابتدائى، لاعتدائه على شقيقتهما الطالبة بالصف الثالث الابتدائى.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مدير تأمين الدقهلية، واللواء مجدى القمرى مدير مباحث الدقهلية، إخطارا بالواقعة، وتحرك على الفور العميد شريف حمدى مأمور مركز واجبة بلقاس والرائد أحمد توفيق رئيس مباحث بلقاس، وتمكنوا من ضبط أحدهما وإحضاره، وبالمعاينة تبين أن الشقيقين اقتحما المدرسة، واعتديا على الطالب، وأثارا الذعر بين التلاميذ، ويجرى التحقيق الآن مع المتهم.

المصدر : مصر ناين