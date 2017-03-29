اصدر البرلمان الأوروبى فى مسودة ورقة لتحديد موقفه اليوم الأربعاء إن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يمكن إبطاله.

وجاء فى المسودة التى أطلعت عليها رويترز أنه ينبغى أن تكون هناك ترتيبات انتاصدر ية لتسهيل عملية الانفصال لكن ينبغى ألا تزيد عن ثلاث سنوات كما يتعين نقل وكالات الاتحاد الأوروبى الموجودة فى لندن شبه الهيئة المصرفية الأوروبية والوكالات الطبية الأوروبية.

واصدر البرلمان إن ضمان حقوق المواطنين يشبه الأولوية القصوى.

لكن رئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تاجانى اصدر إن إبطال قرار بريطانيا سيتطلب أيضا دعما من كل دول الاتحاد الأوروبى الأخرى.

واصدر خلال مؤتمر صحفى إن من الممكن إبطال العملية لكن القواعد واضحة.

وأضاف قائلا “إذا قررت بريطانيا تغيير موقفها فلا تستطيع القيام بذلك بمفردها. ينبغى على جميع الدول الأعضاء أن تقرر إن كان ذلك ممكنا.”

ومن ناحية أخرى اصدر جاى فورفشتات كبير مفاوضى البرلمان الأوروبى فى مفاوضات الانسحاب إن المفاوضات ينبغى أن تتمخض عن اتفاق انفصال و”اتفاق على شروط سنةة” بشأن العلاقات المستقبلية بين لندن وباقى دول الاتحاد وأعدادها 27.

وأشار إلى أنه رغم عدم إمكانية إبرام اتفاقية تجارية مفصلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى فى شبه هذا الوقت القصير فإن “إطارا سنةا” يضع فكرة لاتفاق أكثر تفصيلا هو أمر سيجرى وراء الاتحاد الأوروبى لتحقيقه.

واصدر خلال مؤتمر صحفى “المطلوب فى غضون هذين السنةين هو اتفاق الانسحاب بالإضافة إلى اتفاق على الشروط السنةة للعلاقات فى المستقبل.”

وذكر فورفشتات وتاجانى خلال المؤتمر الصحفى أن الاتحاد الأوروبى لن يقبل أن تبدأ لندن محادثات ثنائية مع أعضاء التكتل قبل مغادرة الاتحاد رسميا فى غضون سنةين.





المصدر : مصر ناين