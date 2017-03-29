أعلن الموسيقار حمدى مخلوف مدير أيام قرطاج الموسيقية تفاصيل الدورة الرابعة من عمر المهرجان فى مؤتمر صحفى، منذ قليل، مؤكدا أن المهرجان يرفع شعار “فلتصدح بالموسيقى”، وأن الدورة المقبلة ستحتضن مسابقة للموسيقى العربية والأفريقية بمعدل حفلين موسيقيين يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة التاسعة ليلا فى فضاء قصر أرض المعارض بتونس.

وأشار مخلوف إلى أن المسابقة تضم ثمانية فنانين وفرق موسيقية من تونس وهم محمود التركى ونور الحركاتى مع مجموعة آيتما ووجدى الرياحى وصبرى العونى والطاهر الغيزانى والثنائى “يوما” وبدر الدريدى إلى جانب إيما لامادجى من جنوب أفريقيا.

أما عن البرنامج الرسمى فيضم أعدادا من الحفلات الموسيقية ستتنافس خلالها 12 مجموعة موسيقية مشاركة 8 مجموعات من تونس و2 من المغرب و1 من مصر و1 من أفريقيا الفى منتصف ى.

أما عن عرض الافتتاح فقد وقع اختيار إدارة المهرجان على الموسيقية والمطربة روضة عبد الله التى تقدم عرض “قطايتى” الذى يستلهم خطة الموسيقى من نغمات وإيقاعات الموروث التونسى الزاخر بالمعانى احتفاءا بالأغنية التونسية من خلال الكشف فى طرائق الأداء والألحان والكلمات والطبوع المحلية والمغاربية بصفة سنةة أما عن عرض الختام فسيقدمه أمين وحمزة المرايحى بعنوان “المتناقضات الخصبة”.





إحدى الصحفيات تسأل فى المؤتمر الصحفى



إعلان تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان أيام قرطاج الموسيقية فى مؤتمر صحفى



الدكتور حمدى مخلوف فى المؤتمر الصحفى



الموسيقار حمدى مخلوف مدير أيام قرطاج الموسيقية



جانب من المؤتمر الصحفى الخاص بالمهرجان وإعلان تفاصيل الدورة الجديدة



جانب من المؤتمر الصحفي لأيام قرطاج الموسيقية



جانب من المؤتمر الصحفى



حمدى مخلوف وجانب من المؤتمر الصحفى

المصدر : مصر ناين