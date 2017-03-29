اصدر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد حلمى، متفق معه فى حالة عدم الرضا على أداء الفريق، مشددًا أنه يكشف عن طيار لقيادة طائرة الزمالك فى المرحلة الجارية.

شدد مرتضى منصور أنه لن يدرب الزمالك مدرب مصرى بعد محمد حلمى، موضحًا أنه لن يملى أحد المرشحين الأجانب شروطه على الزمالك، مضيفًا أنه ليس متعجلاً فى التعاقد مع المدرب الجديد الى أن لا يتم فرض شروط على النادى الأبيض.

أضاف منصور أن حلمى زاد مرتبه وتم تلبية جميع متطلباته، مؤكدًا أن فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء والمستشار الكروى للنادى يهاجم محمد حلمى واصدر الأخير إنه مضغوط وعلق رئيس الزمالك أنه ليس لديه وقت للصلح بينهما.

كما أظهر مرتضى منصور، أنه لن يدافع عن اتحاد الكرة فى الحل، باستثناء حازم إمام وخالد لطيف، مقدما نصيحة لمجلس الجبلاية بتقديم استاصدر تهم، مشيرًا إلى انسحاب الزمالك من الدورى بأنه عرض على خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، رأى الجمعية العمومية وهو رد بلوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم وسيتم الرجوع للعمومية يوم الجمعة لحسم القرار مهما كانت العواقب.

وهاجم مرتضى منصور، الحكام، قائلاً:” الحكام خشبة وصفارة وعصاية.. نديهم عصايا بتنور وأبو صفارة نديه زمارة”، كما انتقد استمرار استبعاد باسم مرسى من المنتخب الوطنى.

المصدر : مصر ناين