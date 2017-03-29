أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أنه لأول مرة يتم إدراج بند فى عقود الاستثمارات التى تبرمها المحافظة مع المستثمرين الأجانب، يلزمهم بتمويل مشروعاتهم من خلال تحويل قيمة الاستثمارات بالعملة الأجنبية للبنوك المصرية، وعدم الاقتراض بضمان هذه المشروعات من البنوك المصرية، وذلك لدعم الاقتصاد المصرى بالعملة الصعبة .

وأضاف المحافظ، خلال تواجده فى سيوة لتوقيع عقود مشروعات استثمارية، بكره الخميس، بأن العقود تتضمن أيضا بندا بالاحتكام إلى لجان فض المنازعات أو القضاء المصرى للفصل فى أى خلاف أو نزاع ينشأ بين المستثمر والمحافظة، وعدم اللجوء للتحكيم الدولى.

واصدر “أبو زيد” إنه تمت دراسة وتقييم المشروعات من كل الجهات المعنية، والتأكد من تميزها من خلال أسلوب علمى وعملى لتلبية وتحقيق الأهداف الاستثمارية، والموافقة على اعتمادها ضمن المخطط الاستراتيجى للدولة وليس لمطروح فقط.

وتشهد واحة سيوة بكره توقيع العقود 5 مشروعات، بتكلفة 2 مليار جنيه، بحضور وزير الصحة نائبا عن رئيس الوزراء، ووزير السياحة، ووزير التنمية المحلية، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين سنة جائزة خليفة للتمور، حيث سيتم توقيع عقدين مع شركة بكة للتنمية والاستثمار الزراعى، لإقامة مشروع استزراع سمكى بمدينة سيوة على مساحة 58 فدانا، ومشروع مصنع زيت زيتون وزراعة أشجار زيتون ومصنع تعبئة مياه جوفية بمدينة سيوة على مساحة 290 فدانا، وتوقيع عقد مع شركة السنابل المباركة للتنمية والاستثمار الزراعى لإقامة مشروع زراعى بمدينة سيوة على مساحة 2960 فدانا، ومع شركة دلتا للتنمية الزراعية، لإقامة مشروع زراعى بمدينة سيوة على مساحة 300 فدان، وكذلك مشروع صناعى بإقامة مصنع مياه معدنية بمدينة سيوة على مساحة 5 أفدنة.

المصدر : مصر ناين