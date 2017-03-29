أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن أسماء اللاعبين المرشحين للدخول فى مفاوضات معهم لضمهم للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

واصدر مرتضى منصور فى تصريحات صحفية إن لاعبى الزمالك أصبحوا يعيشون فى حاجة إفاقة خلال الفترة الحالية، مضيفًا أن الصفقات التى سيتم التفاوض عليها ستكون فى أضيق الحدود.

وأضاف رئيس نادى الزمالك أن الأسماء التى يجرى وراء الفريق الأبيض لضمها خلال الموسم القادم هى أحمد كابوريا وأحمد جمعة لاعبا النادى المصرى البورسعيدى وعمرو مرعى مهاجم إنبى .

وأظهر مرتضى منصور أن عمرو مرعى مهاجم إنبى لن يلعب سوى لنادى الزمالك فى الموسم القادم، قائلاً: “مرعى لو لعب للأهلى اللهيب هتولع فيه”.

المصدر : مصر ناين