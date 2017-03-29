أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين الأربعاء عن دخول أكثر من 60 الف لاجيء من جنوب السودان الى السودان فى الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2017، وذلك هربا من المجاعة والحرب فى دولتهم الوليدة.

وكان جنوب السودان الذى تشكل بعد الانفصال عن السودان سنة 2011 أعلن عن انتشار المجاعة فى أجزاء من البلاد، حيث ياصدر ان 100 ألف شخص يواجهون خطر الجوع.

وتوقعت المفوضية قد توقعت فى البداية وصول 60 ألف لاجيء طوال سنة 2017 بأكمله، لكن تم تخطى هذا الرقم فى الاشهر الثلاثة الأولى.

وأعلنت المفوضية فى بيان عن “تخطى أعداد الوافدين الجدد التوقعات، ما يشير إلى تفاقم الوضع فى جنوب السودان“.

وتتوقع المفوضية تدفقا مستمرا للاجئين من جنوب السودان هذا السنة، لكنها قلقة من انخفاض المساعدات لتلبية احتياجاتهم.

ويعيش جنوب السودان حربا أهلية منذ سنة 2013، عندما اتهم الرئيس سلفا كير منافسه ونائبه السابق رياك مشار بالتخطيط لانقلاب ضده.

المصدر : مصر ناين