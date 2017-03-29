أكدت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، لـ”اليوم السابع”، أنها رفضت المشاركة فى 3 أعمال درامية مقرر عرضها خلال الماراثون الرمضانى المقبل، ل سوء المسنةلة معها من قبل المنتجين الفنيين ومديرى الإنتاج، والقائمين على هذه الأعمال على حد قولها، مشيرة إلى أنها أعتذرت عن تقديم دور أم والدة الفنان طارق لطفى فى مسلسله الرمضانى “بين عالمين”، للمخرج أحمد مدحت، ل أن مدير الإنتاج ومساعد الإخراج حدثاها وأخبراها بالدور لكن لم يرسلا لها سوى مشهدين فقط، معلقة: “اصدر لى أحدهما تعالى خدى المشهدين دول لحد ما باقى الورق يتكتب”، مضيفة أنها رفضت هذا الأمر، وسألته عن باقى الورق، فأخبرها أنه الى أن الأن فى مراحل الكتابة فرفضت هذا الأمر تماما على حد قولها، حيث أظهر ت أنها غضبت بشدة، لأنها ليست “كومبارس” أو فنانة جديدة تجرى وراء للشهرة، تصور مشهدين دون أن تعلم شيئا عن باقى خطوط الدور الذى تجسده.

وأضافت سميرة عبد العزيز أنها رفضت المشاركة أيضا فى بطولة مسلسل “الحالة ج”، مع الفنانة حورية فرغلى، لأنها وجدت أن الدور عبارة عن “كنبة”، أى دور لإمرأة تجلس وتظهر كثيرا فى المشوف وكلامها قليل للغاية وليس لها تأثير فى أى شىء، فأخبرتهم باعتذارها، واصدر ت لهم على حد قولها: “أنا ليا تاريخ شوفوا واحدة غيرى”، لافتة إلى أن هذا الأمر تكرر مع مسلسل ثالث أيضا واعتذرت عنه.

واصدر ت سميرة عبد العزيز إنها حزينة بشدة بعدما وصل حال الدراما المصرية لهذا الحال على حد قولها، معلنة عن غضبها الشديد ل التسنةل مع الفنانين القدامى بهذا الشكل المخزى والمحزن، والذى لا يليق بفنانين لهم تاريخ طويل فى الأعمال الدرامية.

المصدر : مصر ناين