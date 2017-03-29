وصل فريق المصرى البورسعيدى إلى استاد بورسعيد استعدادًا لخوض أول مران له بعد غياب استمر لمدة 5 سنوات وتحديدًا منذ أحداث بورسعيد فى الأول من فبراير 2012.

كما تواجد أعداد كبيرة من جماهير النادى المصرى احتفالا برجوع التدريبات لاستاد بورسعيد وحرصت الجماهير على الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الكرة المصرية وعلى رأسهم شهداء الأهلى والزمالك وكذلك شهداء الجيش والواجبة.

ويتواجد أيضًا مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية لحضور المران، ويستعد المصرى لمواجهة إنبى، المُقرر لها فى السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، على استاد برج العرب.



استاد المصرى



استاد بورسعيد



جماهير المصرى



جماهير المصري



جمهور المصرى



مجلس إدارة المصرى

المصدر : مصر ناين