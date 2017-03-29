عقدالباشمهندس راضى أمين السكرتير السنة لمحافظة كفر الشيخ ، اجتماعاً اليوم الأربعاء، بديوان سنة المحافظة، لمشوفة تطبيق الميكنة الإلكترونية لشكاوى المواطنين، تنفيذاً لتكليفات اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، لكشف شكاوى المواطنين والرد الالان والفورى عليها، بحضور محمد فهمى مدير سنة الإدارة السنةة لخدمة المواطنين، ومديرى خدمة المواطنين بالمراكز والمدن والمديريات .

كشف السكرتير السنة، سبل تطبيق المنظومة المتكاملة للميكنة الإلكترونية لمراكز المدن ، ومديريات الخدمات وذلك لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار السكرتير السنة، إلى أن المحافظة تعمل على تطبيق الميكنة الإلكترونية بالتعاون مع جميع المؤسسات التنفيذية والخدمية، باعتبارها أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة التي أعدتها مصر الى أن 2030.

ويهدف البرنامج، إلى إنشاء منظومة خدمات حكومية فعالة يتم من خلالها تقديم الخدمات للجمهور في أماكن تواجدهم بالشكل والأسلوب الذي يناسبهم وبالسرعة والكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى منحهم الفرصة للمشاركة الفعالة في العملية التنفيذية وتوفير الخدمات الحكومية بالمحليات بشكل لامركزي واتاحتها للمواطنين .

وفى سياق متصل أكد محافظ كفرالشيخ، أن تطبيق منظومة الميكنة الإلكترونية ورفع كفاءة بوابة الشكاوى الإلكترونية للمواطنين يستهدف الحفاظ علي المال السنة ومحاربة الفساد وتسهيل التسنةل مع المواطنين وتحسين بيئة العمل للموظفين وتوفير الرقابة من الإدارة العليا، والرد على شكاوى المواطنين الكترونيا فى مدة اقصاها 48 ساعة.

المصدر : مصر ناين