أكد على أبو جريشة نجم الإسماعيلى السابق ورئيس قطاع الكرة بنادى وادى دجلة أنه لم يتلق إخطارًا من قبل إدارة الدراويش بشطب عضويته من القلعة الصفراء لعدم سداد الاشتراك السنوى.

واصدر أبو جريشة إنه تواصل مع مسئولى الإسماعيلى لدفع المستحقات المتأخرة وإنهاء هذا الملف الشائك بشكل رسمى، مشيدًا بدور مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسةالباشمهندس إبراهيم عثمان منذ توليه المهمة رسميًا الذى يسير بخطى ثابتة لتوفير الاستقرار الإدارى والفنى للقلعة الصفراء من أجل عودته لسابق عهده وهذا ما سيظهر فى الموسم المقبل.

كانت أنباء قد ترددت عن شطب عضوية أبو جريشة من الإسماعيلى ل عدم سداد قيمة الاشتراكات المتأخرة وهو ما وضحه فاكهة الكرة المصرية.

المصدر : مصر ناين