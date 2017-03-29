فازت كلية الزراعة بكلية القناة، على كلية الطب البشرى، فى مباراة كرة القدم التى أقيمت بينهما ضمن أنشطة الأسبوع البيئى الرياضية، كما فازت على كلية الطب البيطرى فى مسابقتى شد الحبل، وكرة القدم ضمن الأسبوع البيئى الذى يقام في الفترة ما بين 26 والى أن 30 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الكلية ، وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك الطلاب فى المسابقات، وكلاء الكليات لشئون البيئة الدكتورة عزيزة عمر وكيل كلية الطب البشرى، والدكتورة إيمان مغازى وكيل كلية الزراعة، والدكتورة داليا منصور وكيل كلية الطب البيطرى.

وتأتى مشاركة الكليات فى المسابقات، لزيادة التعريف بين الطلاب، وتشجيع مشاركاتهم وروح التعاون بينهم، ومشاركة الطلاب أعضاء هيئة التدريس والسنةلين، وقام وكلاء الكليات بتكريم الفريق الفائز.

المصدر : مصر ناين