أعلنت السلطات القبرصية أنها أنقذت الأربعاء عشرات المهاجرين قبالة السواحل القبرصية بعد أن جنح قارب الصيد الصغير الذى كانوا على متنه عند مدينة بافوس الساحلية.

واصدر ت الواجبة إنها انقذت 92 مهاجرا من بينهم 18 امرأة و26 طفلاً بعد وصولهم فى القارب، ورجحت أن معظمهم جاءوا من تركيا.

واصدر ضابط فى الواجبة إنه لم يتم تحديد أصول المهاجرين رغم أن معظم من يقطعون الرحلة البحرية إلى قبرص هم فى العادة من اللاجئين السوريين.

واتصل صيادون فى منطقة بافوس غرب الجزيرة بمؤسسات الكشف والإنقاذ لإبلاغهم بأن قاربا صغيرا يحمل العشرات يعانى من مشاكل فى منتصف الامواج العاتية.

وجنح القارب قبل أن يتم نقل المهاجرين إلى الشاطئ، بحسب السلطات.

وذكر الاعلام المحلى أن المهاجرين اصدر وا للواجبة أنهم جاءوا من تركيا بعد أن دفعوا للمهربين مبلغا يصل إلى أربعة آلاف يورو لقطع هذه الرحلة.

وتجرى الترتيبات حالياً لنقل المهاجرين إلى مركز استقبال على مشارف مدينة نيقوسيا العاصمة.

المصدر : مصر ناين