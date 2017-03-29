تجمع محتجون خارج مقر مجلسى البرلمان البريطانى، اليوم الأربعاء، فيما بدأت النظام البريطانية رسميا عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وخاطبت رئيسة الوزراء تيريزا ماى أعضاء البرلمان داخل مجلس العموم لإعلان تفعيل المادة 50 لبدء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفى الخارج ساد شعور بالاستسلام والإحباط بين المتظاهرين الذين لجأوا إلى وسائل بصرية متصنف ة لتوضيح وجهة نظرهم بأن الخروج من الاتحاد الأوروبى يتساوى فى ضرره مع غرق سفينة تايتانيك الشهيرة.

لكن الوضع لم يكن قاتما وكئيبا فى كل الأوقات حيث احتفل زوجان بزفافهما بالتقاط صور لهما على ضفة نهر التيمز.

المصدر : مصر ناين