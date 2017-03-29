اصدر أحمد أبو الغيط، الأمين السنة لكلية الدول العربية، إن تأمين العراق وتماسكه ووحدة أراضيه ركن أساسى من أركان التأمين والاستقرار الإقليميين والتأمين القومى العربى، وشوف: “نشدد على دعمنا المطلق للعراق الشقيق وجهوده للقضاء على العصابات الإرهابية وتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش الارهابيه”.

وثمن “أبو الغيط”، خلال وقائع الجلسة الختامية للقمة العربية الـ28، جهود القوات العراقية على تحريرها أعداد من المدن والقرى العراقية من يد الإرهابيين، نؤيد جميع الجهود المستحدثة لإعادة التأمين والأمان للعراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تكريس عملية سياسية تثبت دولة المواطنة وتضمن العدل والمساواة لكل مكونات الشعب العراقى.

المصدر : مصر ناين