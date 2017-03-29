قدم اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، الشكر للواء محمد درويش مدير إدارة المرور بالقليوبية، على جهوده المبذولة لخلق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى لكورنيش مدينة بنها عن طريق منع أى سيارات تقف بطوله، بالإضافة إلى شارع الخدمة الاجتماعية بمدينة بنها ورجوع الشارع لطبيعته.

وأكد المحافظ خلال المجلس التنفيذى الذى عقد الْيَوْمَ أنه جار التخطيط لتطوير كورنيش النيل بطول مدينة بنها ليكون متنفسا للمواطنين البسطاء ومتنزها لهم ووجهة حضارية للمحافظة، مطالبا المواطنين بمساعدة المؤسسات التنفيذية فى ذلك عن طريق منع وقوف السيارات أو إلقاء أى مخلفات أو قمامة عليه.

كما أكد المحافظ لمدير المرور بضرورة تواجد الرادر على الطرق السريعة التى تكثر فيها الحوادث خاصة فى مناطق السريع الزراعى بحملات على الطرق السريعة، وتواجد أكمنة فى تلك الأماكن وكشف تحليل المخدرات على السائقين.

كما طالب المحافظ رؤساء المدن بمشوفة المشروعات التى تجرى بمدنهم وسرعة الانتهاء منها فى موعدها، لتقدم الخدمة للمواطن فى أقرب وقت ممكن ومنها رفع المبنى الإدارى لمشروع المليون بيضة بمدينة الخانكة.

وأكد عشماوى أنه لا تهاون فى إزالة أى مخالفات أو تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لردعهم، مشيرا إلى أن الأرض الزراعية خط أحمر لا بد أن نتكاتف جميعا للحفاظ عليها.

وطالب عشماوى رؤساء المدن بضرورة المشوفة المستمرة لمدنهم وإزالة التعديات من المهد قبل أن تتفاقم وتتحول لكتل سكنية وتنفيذ قرارات الإزالة لحالات التعدى على أراضى الدولة لكل المخالفين دون استثناء أحد، مع ضرورة التنسيق مع مديرية التأمين فى إزالة التعديات عن طريق خطاب يوجه إليها لعمل الدراسة التأمينية اللازمة وتحديد توقيت الإزالة الى أن نتلافى حدوث خسائر فى الأرواح أو المعدات.

ومن جانب آخر، أمر عشماوى بتشكيل لجنة مكونة من الطرق والكبارى وإدارة المشروعات لمراجعة الكبارى والتأكد من الحمولات التى تسير عليها وعمل محددات الارتفاع، الى أن لا يتم وقوع حوادث ل ذلك الموضوع.

ووجه المحافظ مدير مديرية الإسكان بالمحافظة بالبدء فورا فى تنفيذ مشروعات الإسكان المتوقفة والتى منها إنشاء المشروع السكنى بالبلوك 11 بمدينة القناطر الخيرية والمخطط إنشاء 6 عمارات عليه، بالإضافة إلى إنشاء 4 عمارات بميت نما بمدينة قليوب وعمارة واحدة فى حى شرق شبرا الخيمة كلهم بتكلفة 77 مليون جنيه.

وعلى صعيد آخر، وجه المحافظ بضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة بالعمل الجاد على الإيقاف الفورى للعشوائيات الجديدة الجارية، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية وحصر للمناطق ذات الخطورة الداهمة والمناطق التى تحتاج إلى إحلال شبه منطقة الزرايب بالخصوص، للبدء فى تطويرها وتقديم خدمة مميزة للمواطنين القاطنين فيها.

وشدد على الوحدات المحلية مراجعة كل العقارات القديمة وفحص حالتها الهندسية وبيان مدى سلامتها حرصا على أرواح المواطنين والممتلكات والتنسيق مع اتحاد الملاك أو الشاغلين لصيانة تلك المبانى.

كما شدد المحافظ خلال الاجتماع بضرورة الانضباط فى العمل والحضور والانصراف، وإنهاء الأعمال المكلف بها كل موظف فى المواعيد المحددة وعدم التراخى وضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

كما أصدر محافظ القليوبية قرارا بإلزام جميع رؤساء المدن ورؤساء الوحدات القروية بعمل منافذ لبيع المنتجات والسلع الغذائية فى شهر رمضان، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لشهر رمضان الكريم من خلال توفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة للمواطنين على مستوى المراكز والقرى، ومراعاة المواطنين محدودى الدخل.

وطالب المحافظ رؤساء المدن والأحياء طرح أفكار جديدة لصالح المواطنين فى ذلك الإطار، مؤكدا أنه سيقوم بافتتاح تلك المنافذ بنفسه والمشوفة المستمرة لها، لكشف إمكانية تواجدها خلال السنة وتعد هذه المنافذ هدية يقدمها عشماوى للمواطن فى شهر رمضان المقبل بإذن الله.

وشدد عشماوى على رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية ومديرية الشئون الصحية بالمرور الفعلى على المستشفيات والوحدات الصحية لتسجيل أى مخالفات أو سلبيات، مشيرا إلى أن إدارة المشوفة والتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة يقومون بعملية المشوفة المستمرة، مقدما لهم الشكر على جهودهم المبذولة فى كشف الفساد والسلبيات بالوحدات الصحية والمستشفيات.

كما أكد عشماوى ضرورة وضع خطة الان ة لمكافحة الملاريا على نطاق المحافظة لمنع انتشار الأمراض ل الزيادة السكانية، مشددا على رؤساء المدن والوحدات القروية ومديرى المدارس بمنع الباعة الجائلين ببيع أى منتجات أو عصائر للتلاميذ.

وأكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة، أن المحافظة بها 200 وحدة صحية يتم المرور الدورى عليهم، وتم المرور على 14 وحدة صحية بالخانكة الأسبوع الماضى.

كما قدم اللواء محمود عشماوى الشكر للصحفيين والإعلاميين على دورهم البناء فى تنمية المحافظة، ومساعدة المؤسسات التنفيذية فى مهامها، مؤكدا الدور المهم الذى يؤديه الإعلام فى تسليط الضوء على السلبيات وكشفها للمسئول .

وأضاف عشماوى أنه تم تخصيص أرقام التليفونات الآتية: 01220055008- 01115354422- 01002782373 وخدمة الواتس آب عليها لتلقى شكاوى ومقترحات المواطنين تعمل على مدار 24 ساعة، وتم استقبال الآلاف الشكاوى خلال أسبوع واحد فقط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك المشكلات والتواصل مع أصحابها لإعلامهم بالحل.