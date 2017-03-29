أبطل خبراء المفرقعات، مفعول عبوة بدائية الصنع، عثر عليها أمام كنيسة مارى جرجس بشارع على مبارك بطنطا.

كان أحد المارة، قد عثر على جسم غريب أمام الكنيسة، وأبلغ الواجبة، وانتقل اللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية، والقيادات التأمينية، وخبراء المفرقعات، وتم غلق الشارع ومنع مرور السيارات، وقام خبراء المفرقعات بالتسنةل مع الجسم، وتبين أنه عبوة بدائية الصنع، وتم إبطال مفعولها، وقام خبراء المفرقعات بتمشيط محيط الكنيسة للكشف عن أي عبوات أخرى.



الامن يطوق محيط الكنيسة

الدفع بمعده للتسنةل مع العبوه عن بعد

خبير مفرقعات يتسنةل مع العبوه

خبير المفرقعات يتسنةل مع العبوه

العبوه البدائية امام الكنيسة

المصدر : مصر ناين