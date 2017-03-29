وجهتالباشمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة بعقد إجتماع موسع بحضور مشبه ى كبرى الشركات والمزارع بنطاق المحافظة ومديرى مديريات الزراعة والتربية والتعليم ومشروع تشغيل الشباب لتوقيع بروتوكولات بشأن تنظيم وتوفير العمالة الخاصة واللازمة للمزارع من أبناء المحافظة مع توفير وسائل نقل تأمينة وحضارية لهم وكذا توفير التأمين الإجتماعى والصحى لهم.

بالإضافة إلى بروتوكول بين تلك المزارع والمستثمرين والتعليم المزدوج لتدريب الدارسين بمدارس التعليم الفنى وتأهيلهم لسوق العمل أثناء الدراسة وخلال فترة الأجازة الصيفية، وبروتوكول ثالث لقيام تلك المزارع بتوفير منتجاتها للبيع بمنافذ السلع الغذائية بمدن ومراكز المحافظة بأقل من مثيلاتها بالأسواق بقيمة تتراوح من 30 إلى 40 % فى إطار المبادرة التى تتبناها المحافظة تحت شعار ” خير بلدنا لخدمة أبنائنا ” .

جاء ذلك خلال الجولة التى قامت بها بمركز ومدينة بدر والتى تفقدت خلالها مزارع شركة بيكو المقامة على مساحة 650 فدان وتوفر المئات من فرص العمل المباشرة بالإضافة إلى ألفى فرصة عمل يومية من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وتعمل المزارع وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية لزراعة الخضر والفاكهة كما تضم مسنةل خاصة بتحسين السلالات الزراعية و يتم تصدير منتجات الشركة للخارج بالإضافة إلى تغطية السوق المحلى.

رافقالباشمهندسة المحافظ خلال الجولة اللواء مجدى عنانى السكرتير السنة والمهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة ورئيس مركز بدر وعطية مسعود عضو مجلس النواب.



محافظ البحيرة مع السنةلين فى الشركات الاستثمارية بمركز بدر

محافظ البحيرة خلال تفقدها الشركات الزراعية بمركز بدر

المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة مع القيادات التنفيذية

المصدر : مصر ناين