وصل خالد عبد العزيز وزير الرياضة وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، إلى مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء فى وفاة والدة مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة.

كما حضر أيضًا حازم الهوارى وأحمد مجاهد عضوا الجبلاية وايهاب لهيطة مدير المنتخب وأيمن يونس عضو الزمالك السابق، وثروت سويلم المدير التنفيذى وشعبان بسطاوى منسق المنتخبات وخالد مرتجى عضو مجلس الاهلى السابق وياسر ريان نجم الأهلى السابق ووليد العطار مدير لجنة شئون اللاعبين ومحمد الماشطة المستشار القانونى للجبلاية وسمير عثمان الحكم الدولى السابق وعمرو وهبى المدير التنفيذى لبرزنتيشن.

المصدر : مصر ناين