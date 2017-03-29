يترقب حسن شحاتة المدير الفنى لبتروجت، موقف الأهلى مع عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر، بعد تصريحات الأخير التى أكد فيها رغبته في الرحيل حال استمرار سياسة عدم مشاركته سوى فى دقائق قليلة، وعدم حصوله على فرص مقارنة بما يحصل عليها زملاؤه، وهو الأمر الذي لم يرق لجهاز الكرة بالنادي ودفع حسام البدري المدير الفني للتحدث مع اللاعب وأكد له ان مشاركته من عدمها امر يخص الجهاز الفني دون غيره، مطالبًا المهاجم الدولي بضبط النفس.

حسن شحاتة طالب إدارة بتروجت بالتعاقد الفوري مع متعب حال إتفاقه مع ادارة الأهلي على الرحيل لتدعيم هجوم الفريق البترولي في الموسم الجديد، مشددًا أن متعب الى أن الأن مهاجم مصر الأول والى أن الأن قادرًا على العطاء.

ويعد المعلم حسن شحاتة من أكثر المقتنعين بعماد متعب، وكان دائم الاعتماد عليه في قيادة هجوم المنتخب حينما كان المعلم مديرا فنيًا للفراعنه

المصدر : مصر ناين