أمرت محكمة تركية الأربعاء موقع الحجز الفندقى “بوكينج دوت كوم” بوقف تقديم خدماته فى تركيا ل “المنافسة غير المشروعة” وفق جمعية وكالات السفر التركية (تورساب).

واصدر ت الجمعية فى بيان على موقعها إن قرارا صدر “بوقف أنشطة المنافسة غير المشروعة لبوكينج دوت كوم فى قضية رفعتها تورساب“.

وبذلك لن يتمكن الموقع بعد الآن من تسويق فنادق ونزل فى تركيا، وفق البيان.

وكانت سلطات المنافسة التركية فرضت على الموقع الذى انشىء فى هولندا فى 1996 ويعد فرعا من مجموعة برايسلاين غروب منذ 2005 غرامة توازى 700 ألف دولار، وفق الجمعية التركية.

واصدر الأمين السنة لتورسات شتين جورشون لصحيفة “حرييت” إن الزبائن الذين حجزوا عبر الموقع لن يفقد وا حجوزاتهم.

المصدر : مصر ناين