شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاربعاء، نهائى تصفيات دورى مراكز الشباب، ، بملعب استاد كفر الشيخ الرياضى، والمباراة النهائية بين فريقى دسوق، خليج بحرى بمطوبس.

وذلك بحضور محمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس أسامه كامل، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور عادل سلامة رئيس مركز ومدينة مطوبس، وأحمد مصطفى وكيل الشباب، وكمال خليل مندوب وزير الشباب والرياضة، وأعداد من القيادات الرياضية والشبابية بمحافظة كفرالشيخ.

وشهدت المباراة حماسًا من جانب الفريقين، فى منتصف إجراءات تأمينية، وحقق فريق مركز شباب دسوق الفوزعلى مركز شباب خليج بحرى_مطوبس، بنتيجة ( 2– 0)، وبهذا الفوز يصل فريق مركز شباب دسوق مشبه ا لمحافظة كفرالشيخ فى دورى الجمهورية لمراكز الشباب .

وفى نهاية اللقاء، هنأ محافظ كفر الشيخ الفريق الفائز، وسلم كأس الدورى للفريق الفائز بالبطولة، والميداليات للمركزين الأول والثانى، معلنًا دعمه الكامل للشباب والرياضة بكفر الشيخ، ودعم نادى فريق كفر الشيخ الرياضى بأفضل العناصر التى التى أفرزها دورى مراكز الشباب، فيما دعمت وزارة الشباب والرياضة فريق دسوق الفائز بالمركز الاول بمبلغ 100 ألف جنيه، وفريق مركز شباب خليج بحرى بمطوبس بمبلغ 75 ألف جنيه، لحصوله على المركز الثانى، وفريق مركز شباب الحنفى بالبرلس بمبلغ 50 ألف جنيه، لحصوله على المركز الثالث بدورى مراكز شباب محافظة كفرالشيخ.



محافظ كفر الشيخ يكرم مركز شباب دسوق

محافظ كفرالشيخ يشهد نهائى تصفيات دورى مراكز الشباب

كأس البطولة لفريق دسوق

جانب من تكريم المحافظ للاعبين

المصدر : مصر ناين