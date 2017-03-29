فجر تنظيم (داعش الارهابيه) الإرهابى سيارة نقل مفخخة محملة بالمتفجرات والحجارة فى حى “الرسالة” قرب خطوط التماس للقوات العراقية مع حى “اليابسات”، مما أسفر عن مصرع أعداد من المدنيين نتيجة التفجير الذى أسفر أيضا عن إحداث دمار كبير فى أعداد من المنازل.



واصدر الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن، فى تصريح صحفي، إن القوات العراقية تتقدم فى أحياء الساحل الأيمن لتحريرها من قبضة داعش الارهابيه وفق قواعد الاشتباك التى توفر الحماية للمدنيين وقتل الإرهابيين ومطاردتهم من منزل إلى منزل ومن شارع لآخر مع الحفاظ أيضا على البنية التحتية لأحياء المدينة.



ولفت معن إلى أن وزيرا الداخلية قاسم الأعرجى والتربية محمد الصيدلى زارا الساحل الأيمن غربى مدينة الموصل، مشيرا إلى أن الأعرجى تفقد القوات العسكرية فى المدينة بتوجيه من القائد السنة للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى .



وكان وزير الدفاع العراقى عرفان الحيالى أمر بقام بفتح تحقيق فورى فى حادثة قصف حى “الموصل الجديدة” فى الساحل الأيمن غربى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق، كما شرع التحالف الدولى المناهض لداعش الارهابيه فى التحقيق بشأن تقارير صحفية تحدثت عن سقوط أكثر من 200 قتيل من المدنيين بالموصل نتيجة غارات لطيران التحالف بالعراق الأسبوع الماضي، للتأكد من صحة التقارير وتحليل المعلومات الخاصة بالغارات على الساحل الأيمن خلال الفترة ما بين 17 – 23 مارس الجاري.



وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية أنه تم تشكيل فريق من الخبراء العسكريين من القادة الميدانيين لفحص مكان المنزل الذى ذكرت وسائل إعلام أنه استهدف بالقصف وتبين أنه مدمر بشكل كامل وأن جميع جدرانه مفخخة ولا توجد أى حفرة دالة على انه تعرض إلى قصف جوي، وعثر بجوار المنزل على حطام سيارة كبيرة مفخخة منفجرة، وتم إخلاء 61 جثة منه وخلال الحديث مع شهود عيان من المنطقة افادوا أن داعش الارهابيه يفخِخ البيوت وأجبر العوائل على النزول فى السراديب وأنه يستخدم المنازل بواسطة الانتحاريين لإطلاق اللهيب باتجاه القوات التأمينية، وأن داعش الارهابيه يستخدم الصهاريج المفخخة فى قطاع العمليات ضد القوات العراقية.

المصدر : مصر ناين