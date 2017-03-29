تمكنت قوة من ضباط وحدة مرور الخارجة بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، من ضبط سيارة ربع نقل “بيك أب”، بها لحامات حول رقم الشاسية وتغيير كابينة وصندوق السيارة، وتبين وجود لحامات حول رقم الشاسيه وتغيير كابينة وصندوق السيارة، وتغيير في قوائم الكابينة وتطويل للكامرا اليمنى كاملة، التى تحتوي على رقم الشاسيه، والكامرا اليسرى للشاسية من الخلف، وتم التحفظ عليها، وتحرر بها محضر وأحيل إلى النيابة للتحقيق .

ورد إخطار تأمينى إلى اللواء أحمد عبد الغفار مدير تأمين الوادى الجديدن يفيد بضبط السيارة رقم “479 د ل ص” نقل بيك أب بيضاء اللون موديل 1984 قيادة “ف. م. ف. ” 47 سنة، والسيارة مقيدة باسم “ر. أ. م. “، وتبين وجود تلاعب فى جسم وهيكل السيارة، وتغيير فى أرقام شاسيه السيارة، وتم التحفظ عليها، وتحرر بها محضر، وأحيل إلى النيابة السنةة للتحقيق.

المصدر : مصر ناين