قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة حسام البدرى تمديد عقد ثنائى الشباب أحمد ريان وفوزى الحناوى الى أن سنة 2020، بعد ظهورهما بمستوى طيب منذ تصعيدهما للفريق الأول.

وأوصى حسام البدرى بالإبقاء على الثنائى وعدم التفريط فيهما تحت أى ظرف، ومهما كانت اللائحة التى سيضعها اتحاد الكرة بخصوص قوائم الفرق فى الموسم الجديد.

وتألق أحمد ريان فى مباراة الأهلى الودية أمام سكر الحوامدية الأخيرة والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة أحرز منها هدفين رغم مشاركته فى الربع ساعة الأخير من المباراة.

المصدر : مصر ناين