اصدر وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، إن القمة العربية تبنت مبادرة السلام العربية لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وركزت على إنهاء الاحتلال الالكيان الصهيونى ى على الأراضى الفلسطينية.

وأضاف الصفدى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع لأمين السنة لكلية الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القمة تبنت مبادرة السلام العربية لتشكل الطرح الأفضل والأكثر شمولية لتحقيق مصالحة تاريخية وسلام شامل دائم، على أساس انسحاب الكيان الصهيونى من جميع الأراضى العربية المحتلة الفلسطينية والسورية واللبنانية، ومعالجة جميع قضايا الوضع النهائى وفى مقدمتها قضية اللاجئين.

وأظهر أن الاجتماع الذى جمع العاهل الأردنى والرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، فى حضور أمين سنة كلية الدول العربية، ركز على الخروج بموقف موحد يتحدث بلغة واحدة حول القضية الفلسطينية، ووجه رسائل بأن القضية الفلسطينية هى الأساس، وضرورة وجود حل يؤدى إلى حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة ورفض أى إجراءات أحادية تغير الوضع القانونى والتاريخى للقدس المحتلة، والتأكيد على أن السلام خيارا استراتيجيا لتحقيق السلام الشامل الدائم، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم.

المصدر : مصر ناين