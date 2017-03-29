بدأت أعمال المؤتمر الدولى الأول الذى تنظمه كلية الإدارة الفندقية بكلية الإسكندرية فرع مطروح، اليوم، تحت عنوان ” التطوير المتوازن لواحة سيوة على خريطة السياحة الدولية”، والذي يقام في الفترة من 29-31 مارس بواحة سيوة.

وأكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، على أهمية عقد المؤتمرات التي تدعم التنمية السياحية لإستغلال الموارد والثروات والكنوز الكثيرة، والتي لم تستغل بعد داعياً أساتذة الجامعات والباحثين بوضع الدراسات العلمية الخاصة بالتنمية، وإدارة الموارد والحفاظ عليها.

وأشار الدكتور محمد إسماعيل، نائب رئيس كلية الإسكندرية لشئون فرع مطروح، فى بيان الكلية اليوم، إلى تميز واحة سيوة بطبيعة خاصه، وتصنف بيني نادر جعلها مقصد للسياح على مر العصور، حيث تشتهر بمياهها المعدنية والكبريتية، ورمالها الصالحة لعلاج العديد من الأمراض، وكذلك المعالم الأثرية، مما يضعها على خريطة السياحة الدولية، ومن هنا جاءت فكرة عقد المؤتمر بواحة سيوة بهدف خلق استراتيجية جديدة، وإيجاد حلول لتنمية قطاع السياحة بالواحة، مشيرا الى الدور المحوري والأكاديمي لكلية الإسكندرية فرع مطروح من خلال دعوة الخبراء المتخصصين من اكاديميين ورجال الصناعة والمهنيين والباحثين، لعرض ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه السياحة الدولية بواحة سيوة وإيجاد الحلول لها.

ومن جانبها أشارت الدكتورة دلال عبد الهادي عميدة كلية الإدارة الفندقية بفرع مطروح، خلال كلمتها أن الهدف من المؤتمر الوصول بواحة سيوة إلى مركز متقدم في مجال السياحة العلاجية، وأكدت على ضرورة الحفاظ على الشروط الحياتية للواحة في إطار التنمية المستدامة، أهمية وجود مطار جوي مدني، وإنشاء مركز استشفائى لاستقبال السائحين الراغبين فى العلاج من كل الدول العربية والأجنبية.

وتم على هامش المؤتمر، افتتاح معرض التخطيط المعمارى لواحة سيوة، والمنفذ من خلال طلبة كلية الفنون الجميلة بكلية الإسكندرية ، ويناقش المؤتمر على مدى 8 جلسات علمية، ومجموعة من ورش العمل سبل التنمية المستدامة، والمقومات السياحة العلاجية والبيئة وطرق الحفاظ عليها، ومقومات الجذب السياحي وفنون تسويقها وإدارة وتطوير موارد التراث بواحة سيوة، ويقام حوار مجتمعي بين مجلس المدينة وجمعية ابناء سيوة ورجال الصناعة.

شارك في افتتاح المؤتمر، القيادات التأمينية والتنفيذية، والعمد والمشايخ بمطروح وسيوة، وأعداد من عمداء كليات كلية الإسكندرية وفرع مطروح، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس، ومشبه ى الشركات الراعية للمؤتمر.

المصدر : مصر ناين