ألقت سلطات التأمين بالمنيا، القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بالانتماء لجماعة الالجماعة الأرهابية المحظورة، والتحريض على العنف بمركز بنى مزار شمال المحافظة، وذلك خلال حملة تأمينية.

كان اللواء فيصل دويدار مدير تأمين المنيا، تلقى إخطارا من إدارة الكشف الجنائى بالمديرية، بشن حملة تأمينية على قرية ساقوله بمركز بنى مزار شمال المحافظة، تم خلالها ضبط 4 أشخاص لانتمائهم للجماعة المحظورة من بينهم طالب و3 موظفين وهم، “م-ع” موظف بالأزهر، و”م – س” طالب بكلية الأزهر” و “ا-م” موظف بالتربية والتعليم، و”م- ا” موظف بالبريد، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وجار إحالة المتهمين للنيابة السنةة للتحقيق.