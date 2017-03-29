اصدر ت نائبة المانية الأربعاء إنها على قائمة الأشخاص المستهدفين بعمليات التجسس التركية، متهمة نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بأنها “تخطت الحدود بكل وضوح“.

وتحقق النيابة الألمانية فى مزاعم بأن جهاز الاستخبارات التركى يتجسس على 300 من الأشخاص الذى يشتبه بأنهم من اتباع الداعية قام بفتح الله جولن.

واصدر ت النائبة عن الحزب الاجتماعى الديموقراطى ميشيل مونتفرنج (37 سنةا) فى بيان إن “هذه الإجراءات التى تقوم بها النظام التركية تظهر مرة أخرى محاولة قمع الاراء الناقدة“.

وذكرت وسائل الاعلام أن الاستخبارات التركية كانت مهتمة بمونتفرنج نائبة رئيسة اللجنة البرلمانية للعلاقات الألمانية التركية ل علاقاتها الجيدة ببعض انصار جولن.

واصدر ت النائبة “أنا اؤيد الحوار واللغة الواضحة مع أكثر شركاء الحوار تصنف ا وصعوبة داخل البلاد وخارجها”، مضيفا أن عمليات التجسس “تخطت الحدود“.

المصدر : مصر ناين