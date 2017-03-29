عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ذكى العتريس، وعضوية المستشارين سامى عبد الحليم، ومحمد التونى، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، سائق بمدينة صان الحجر، بالسجن لمدة سنة، فى القيضة رقم القضية رقم، 9430 جنايات مركز صان الحجر، لسنة 2017،لقيامه بهتك عرض سيدة.

وكانت النيابة السنةة بالحسينية، برئاسة المستشار محمد الديب، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى السنة لنيابات شمال الشرقية، قد قررت إحالة “أحمد ال ال “27 سنة سائق ومقيم صان الحجر، بهتك عرض المجنى عليها” س م ع ” 47 سنة ربة منزل بالقوة بأن جثم فوقها وأمسك بأماكن العفة بجسدها.

وأكدت تحريات النقيب أحمد دياب معاون مباحث صان الحجر، صحة الواقعة.

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار ذكى العتريس، وعضوية المستشارين سامى عبد الحليم، ومحمد التونى، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الأربعاء، سائق بمدينة صان الحجر، بالسجن لمدة سنة، فى القيضة رقم القضية رقم، 9430 جنايات مركز صان الحجر، لسنة 2017،لقيامه بهتك عرض سيدة.

وكانت النيابة السنةة بالحسينية، برئاسة المستشار محمد الديب، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى السنة لنيابات شمال الشرقية، قد قررت إحالة “أحمد ال ال “27 سنة سائق ومقيم صان الحجر، بهتك عرض المجنى عليها” س م ع ” 47 سنة ربة منزل بالقوة بأن جثم فوقها وأمسك بأماكن العفة بجسدها.

وأكدت تحريات النقيب أحمد دياب معاون مباحث صان الحجر، صحة الواقعة.